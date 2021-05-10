"Продали билет на английском языке!": авиакомпания NyxAir ответила на претензии Языкового департамента

Руководитель NyxAir Яанус Ояметс заверил, что авиакомпания, обслуживающая линию Таллинн-Курессааре, продает билеты на Сааремаа на эстонском языке.

“В первую очередь хочу заверить, что на нашем сайте, на котором покупается больше всего билетов, билеты на эстонском языке были доступны с первого дня их продажи”, — отметил Ояметс.

По словам Ояметса, указанный билет был продан через фирму-посредника, но теперь и у реселлеров можно покупать билеты на эстонском языке.