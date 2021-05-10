ФОТО | В самом русском городе Германии модернизировали исторический фуникулер

В немецком Баден-Бадене, который исторически называют самым русским городом Германии, завершили модернизацию Фуникулера на гору Меркур (Merkurbergbahn).

Как сообщает информационное агентство dpa, в целом на работы, занявшие четыре года, было потрачено почти восемь миллионов евро. Они были необходимы, чтобы продлить разрешение на эксплуатацию этого транспортного средства и технической достопримечательности. Осуществлено все было в соответствии с первоначальной сметой и в предусмотренные сроки.

Помимо замены электрического и другого оборудования, установки новых кассовых систем, оснащения более толстыми стальными канатами, фуникулер сделали безбарьерным - оборудовали рампами для инвалидных и детских колясок и предусмотрели для них место в вагонах. Сами новые вагоны удлинили примерно на метр и оснастили дополнительными системами вентиляции, чтобы препятствовать сильному нагреву воздуха в жаркие летние дни. Внешне же им постарались придать исторический облик - облицевали деревянными планками, как в начале прошлого века.

Баден-баденский фуникулер. Цифры и факты



Фуникулер, доставляющий пассажиров на самую высокую гору Шварцвальда - почти 670-метровый Меркур, был введен в эксплуатацию в 1913 году. Почти 370-метровую разницу в высоте и 1200-метровую дистанцию вагоны преодолевают всего за пять минут - на скорости до 30 километров в час. При этом уклон подъема составляет от 23 до 58 процентов.