Не пропустите! В KUMU открывается выставка латвийского художника Яниса Розенталса

Янис Розенталс (латыш. Janis Rozentāls; 6 [18] марта 1866 — 13 [26] декабря 1916, Хельсинки) — один из первых профессиональных латышских художников, был в числе создателей латышской национальной школы живописи.

На выставке, где дух эпохи и танец жизни художника переплетаются воедино, будут представлены произведения Розенталса от сцен крестьянской жизни до образов символизма.

“Розенталс, полный энтузиазма и вдохновения, был первым, кто пробудил в народе Латвии интерес к изобразительному искусству. Поэтому он стал первым любимцем латышей, и останется таковым навсегда”, — сказал художник и теоретик искусства Романс Сута.

По словам генерального директора Художественного музея Эстонии Сирье Хельме, творчество Розенталса представляет большой интерес для эстонской публики.

“Янис Розенталс был личностью не только национального, но и международного значения, художником, который сделал неоценимый вклад в модернизацию латвийского искусства. Истории искусства Эстонии и Латвии развивались в непосредственной близости друг от друга, а знание латвийской культуры рубежа XIX−XX веков помогает лучше осознать изменения, произошедшие и в нашей культуре. Масштабная выставка творчества Яниса Розенталса не только знакомит с ключевой фигурой художественной жизни соседнего государства, но и учит шире смотреть на переломные моменты истории”, − рассказывает Хельме.