Эксперты: летом заметно подорожают авиабилеты
По словам аналитика британского агентства OAG Джона Гранта, главной причиной грядущего роста стоимости авиабилетов выступит накопившееся желание людей путешествовать при небольшом числе авиарейсов, которые были сокращены из-за ограничений на поездки в связи с пандемией. “В краткосрочной перспективе такое положение дел вызовет всплеск накопившегося спроса, и компании будут стремиться компенсировать свои потери за предыдущий сезон. Поочередно [в ответ] на резкое повышение спроса авиакомпании начнут повышать цены”, — сказал Грант.
Эксперты отмечают, что туроператоров, которые значительно пострадали от пандемии коронавируса, сильно беспокоят неясности в отношении того, как правительства разных стран будут признавать статусы вакцин и тестов из других государств. Именно из-за этого авиакомпании пока не спешат увеличивать количество своих предложений, пишет finanz.ru.
Исполнительный директор сервиса Booking.com Гленн Фогель считает, что единая международная система признания статуса вакцин и тестов была бы крайне полезной в решении данной проблемы. “В правительствах многих стран неоднократно обсуждали различные программы о признании сертификатов (вакцин, тестов), но конкретно сейчас ничего не унифицировано, и такая ситуация сильно сбивает с толку”, — признался Фогель.
Согласно проекту финального документа встречи министров туризма стран G20, мировой туристический сектор сократился в 2020 году из-за пандемии коронавируса на 73% из-за снижения туристических потоков, при этом на международном уровне потеряно 62 млн рабочих мест в этом секторе.