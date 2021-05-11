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11.05.2021, 11:05

Конкуренция усиливается: на рынок Эстонии выходит новый международный туроператор

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Side, Türgi
Side, Türgi
Foto: Shutterstock
Международный туроператор Coral Travel уже открыл продажи турпутевок, предлагая жителям Эстонии отдохнуть этим летом на самых популярных курортах Турции — в Алании, Анталии, Белеке, Кемере и Сиде. Первый рейс из Таллинна состоится уже 15 июня.

Отдыхающие смогут отправиться на курорты Турции рейсами авиакомпании Turkish Airlines, одной из крупнейших авиакомпаний мира, которая отличается превосходным обслуживанием, более удобными пассажирскими креслами с большим пространством для ног и качественной едой на борту. Рейсы будут проходить два раза в неделю. В стоимость входит зарегистрированный багаж до 30 кг на человека.

Ранний вылет из Эстонии и поздний обратный рейс позволяют продлить пребывание отдыхающих на курорте. Coral Travel Estonia — единственная туристическая компания на эстонском рынке, которая предлагает своим клиентам как перелеты не только обычным, но и бизнес-классом.

Кроме того, при покупке турпакета бесплатно предлагается услуга “COVID-19 ПАУЗА”, позволяющая отложить рейс и полететь в другие даты, если при сдаче теста на коронавирус пассажир получит положительный результат.

Одно из преимуществ Coral Travel — это представительства компании на курортах, где опытные сотрудники, хорошо знающие регион, могут предоставить всю необходимую информацию. Также компании принадлежит сеть отелей и несколько пятизвездочных гостиниц с высоким уровнем обслуживания. Опытный туристический персонал компании готов принять отдыхающих после снятия карантинных ограничений.

Coral Travel Estonia сотрудничает с эстонскими туристическими агентствами, через которые можно купить путевки туркомпании.

Coral Travel — один из лидеров туристической индустрии, уже 27 лет работающий в восьми странах Европы. Это один из крупнейших туроператоров в Польше, а также филиал в Германии. Эстония — девятая страна, в которой компания открыла представительство.

Coral Travel является частью OTI Holding Group, основанной 29 лет назад. В компании заняты более 7000 специалистов из разных стран мира. Услугами Coral Travel уже воспользовались 28 миллионов отдыхающих. OTI Holding управляет сетью отелей OTIUM в Турции, Египте и Тунисе, а также пятизвездочным отелем Seven Seas и роскошной гостиницей Xanadu Resort Hotel в Турции. Группе также принадлежит авиакомпания Royal Flight, которая перевозит пассажиров в самые популярные места отдыха. Флот авиакомпании насчитывает 26 самолетов марки Boeing.

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