Конкуренция усиливается: на рынок Эстонии выходит новый международный туроператор

Отдыхающие смогут отправиться на курорты Турции рейсами авиакомпании Turkish Airlines, одной из крупнейших авиакомпаний мира, которая отличается превосходным обслуживанием, более удобными пассажирскими креслами с большим пространством для ног и качественной едой на борту. Рейсы будут проходить два раза в неделю. В стоимость входит зарегистрированный багаж до 30 кг на человека.

Ранний вылет из Эстонии и поздний обратный рейс позволяют продлить пребывание отдыхающих на курорте. Coral Travel Estonia — единственная туристическая компания на эстонском рынке, которая предлагает своим клиентам как перелеты не только обычным, но и бизнес-классом.

Кроме того, при покупке турпакета бесплатно предлагается услуга “COVID-19 ПАУЗА”, позволяющая отложить рейс и полететь в другие даты, если при сдаче теста на коронавирус пассажир получит положительный результат.

Одно из преимуществ Coral Travel — это представительства компании на курортах, где опытные сотрудники, хорошо знающие регион, могут предоставить всю необходимую информацию. Также компании принадлежит сеть отелей и несколько пятизвездочных гостиниц с высоким уровнем обслуживания. Опытный туристический персонал компании готов принять отдыхающих после снятия карантинных ограничений.

Coral Travel Estonia сотрудничает с эстонскими туристическими агентствами, через которые можно купить путевки туркомпании.

Coral Travel — один из лидеров туристической индустрии, уже 27 лет работающий в восьми странах Европы. Это один из крупнейших туроператоров в Польше, а также филиал в Германии. Эстония — девятая страна, в которой компания открыла представительство.

Coral Travel является частью OTI Holding Group, основанной 29 лет назад. В компании заняты более 7000 специалистов из разных стран мира. Услугами Coral Travel уже воспользовались 28 миллионов отдыхающих. OTI Holding управляет сетью отелей OTIUM в Турции, Египте и Тунисе, а также пятизвездочным отелем Seven Seas и роскошной гостиницей Xanadu Resort Hotel в Турции. Группе также принадлежит авиакомпания Royal Flight, которая перевозит пассажиров в самые популярные места отдыха. Флот авиакомпании насчитывает 26 самолетов марки Boeing.