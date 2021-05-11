Прогноз предпринимателя: такого количества финских туристов, как было до коронакризиса, мы не увидим в Эстонии еще долгие годы

Весной у многих появилась надежда, что ситуация скоро улучшится и все вернется на круги своя. Эксперты даже отмечают небольшой, но уверенный рост эстонской экономики. Однако это вовсе не означает восстановления всех экономических сфер, процветавших до коронакризиса. Для многих секторов серьезные и неожиданные изменения только начинают проявляться. Прежде всего это касается туристического сектора Эстонии, где света в конце туннеля еще не видно.

“В Финляндии и Эстонии туризму отведена очень большая роль. Поэтому изменения в этой сфере чувствуются куда сильнее, чем в у гостиничного сектора, судоходных компаний или ресторанного бизнеса. Мы должны принять во внимание возможность того, что в этом году финский туризм в Эстонии будет значительно ниже, чем ожидалось, и, возможно, такого количества финских туристов, как было до коронакризиса, мы не увидим еще долгие годы”, — заявил эксперт по инновациям, предприниматель и инвестор Индрек Таммеайд.