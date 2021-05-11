Турция с 15 мая отменяет обязательные тесты для туристов из Эстонии

“Министерство здравоохранения направило в министерство внутренних дел письмо, из которого следует, что граждане 16 стран с 15 мая не обязаны будут предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте для поездки в Турцию. В число этих стран вошли Китай, в том числе Гонконг и Тайвань, Вьетнам, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Южная Корея, Израиль, Япония, Великобритания, Латвия, Люксембург, Украина и Эстония”, — пишет агентство.