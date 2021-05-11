11.05.2021, 10:29
Турция с 15 мая отменяет обязательные тесты для туристов из Эстонии(1)
Photo by Meriç Dağlı on Unsplash
Турция с 15 мая отменяет требование о ПЦР-тестах на коронавирус для туристов из 16 стран, в том числе и из Эстонии, сообщает агентство Anadolou со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
“Министерство здравоохранения направило в министерство внутренних дел письмо, из которого следует, что граждане 16 стран с 15 мая не обязаны будут предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте для поездки в Турцию. В число этих стран вошли Китай, в том числе Гонконг и Тайвань, Вьетнам, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Южная Корея, Израиль, Япония, Великобритания, Латвия, Люксембург, Украина и Эстония”, — пишет агентство.
Турция ввела требование об отрицательных тестах на коронавирус в начале года. Сначала предполагалось, что это требование будет действовать до конца марта, затем оно было продлено до 26 мая.