Последний день на “Титанике”: на пляже в Канаде нашли послание с затонувшего парохода

В руки команды ученых из Университета Квебека (UQAR) попало необычное послание. Эксперты заинтересовались письмом из запечатанной бутылки, датированным 13 апреля 1912 года. Морскую корреспонденцию нашла семья, отдыхающая на пляже у скал Хоупвелл-Рокс весной 2017 года, пишет портал news.mail.ru.

По версии специалистов, историческая ценность письма заключается в том, что оно могло попасть в воды океана за день до трагической гибели “Титаника”. Автором послания, как предполагается, стала 13-летняя девочка Матильда Лефевр.

Une équipe de l’UQAR s'intéresse à une lettre qui proviendrait du Titanic https://t.co/F1HLjlbTEE pic.twitter.com/caEAV0rRSa — UQAR (@UQAR) May 6, 2021

“Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь ее найдет, сообщите об этом семье Лефевров в Лёвен,” — пишет она.

Там же говорится, что девочка была пассажиром третьего класса на “Титанике” вместе с матерью и тремя братьями и сестрами. Семья собиралась присоединиться к своему отцу Франку Лефевру. Мужчина покинул Францию в 1910 году с четырьмя другими детьми в надежде на лучшую жизнь в Америке.