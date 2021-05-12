Руки прочь от Колизея: чем недовольны итальянские археологи

Действительно, когда в конце декабря прошлого года министерство культуры Италии заявило о планах восстановить пол Колизея, речь шла не только о том, чтобы дать возможность посетителям оценить оригинальный замысел строителей, но и о том, чтобы устраивать там развлекательные мероприятия. Альфонсина Руссо, нынешний директор археологического парка “Колизей”, объясняла, что в амфитеатре, оснащенном полом, можно будет устраивать концерты и театральные представления, сообщало издание Art Critique.

Историк искусства, член научного комитета министерства культуры Италии Томазо Монтанари также возмутился подобным расточительством. “ Италия вкладывает огромные деньги в туристические достопримечательности, но не может себе позволить восстановить разрушающиеся церкви и истирающиеся фрески”, — сказал он The Art Newspaper. По мнению Монтанари, Колизей — последнее, на что следует тратить деньги, но Дарио Франческини, министр культуры, сделал своей миссией превратить археологические памятники в “дойную корову”.

Несогласие с идеей скрыть “нутро” Колизея выразила в беседе с изданием и его бывший директор Розелла Реа. Кроме того, ее смутил бюджет проекта — €15 млн.

Так, Серджио Ринальди, бывший глава факультета археологии в Университете Урбино, заявил изданию The Art Newspaper, что система подземных ходов и построек в Колизее — крупнейшая из всех аналогичных амфитеатров, которых в одной только Италии насчитывается 133 (а на пространстве, которое в древности занимала Римская империя — 252). “Подземное пространство — уникально для всего мира, так зачем его скрывать?” — вопрошает он.

Однако арена будет не простой, а раздвижной, к тому же, на дистанционном управлении, что серьезно смущает архитекторов и историков искусства. По их мнению, Колизею не нужно скрывать уникальные подземные сооружения, а Италии — не стоит тратить огромные деньги на раздвижной пол римского Колизея, учитывая, что до реставрации многих архитектурных памятников руки и бюджет не доходят.

В Италии развернулась дискуссия вокруг плана высокотехнологичной реконструкции одной из главных достопримечательностей Рима — Колизея. На прошлой неделе итальянское правительство одобрило проект, по которому в амфитеатре, где в Древнем Риме проходили бои гладиаторов, соорудят пол — вместо того, что был удален в XIX веке при расчистке подземных ходов сооружения.

Сейчас исполнитель, который взялся воплотить идею министерства культуры и руководства археологического парка, найден: на прошлой неделе стало известно, что раздвижной пол из деревянных планок, который будет управляться на расстоянии, сделает инженерная фирма Milan Ingegneria.

Пол будет полностью скрывать древний гипогей Колизея, но управляемые планки можно будет сдвигать, чтобы продемонстрировать посетителям подземную часть.

“Таким образом можно будет понять сложную функциональную структуру подземных пространств и цели, которым они служили при том, что здесь происходило”, — говорится в пресс-релизе архитектурного парка “Колизей”.

Проект обещают завершить к 2023 году. Пол будет состоять из планок из ацетилированной древесины Accoya — благодаря новому способу обработки дерева, такой материал меньше изнашивается, чем древесина традиционная, и не гниет, зато лучше сопротивляется внешним воздействиям. Этот вид древесины — не только прочнее, но и дороже, так что бюджет проекта оказывается огромным не только из-за высокотехнологичного решения (планки должны будут поворачиваться, а затем складываться), но и стоимости самих материалов. Кроме того, в подземных пространствах будет проведена вентиляция — для контроля температуры и влажности.

Строительство Колизея началось в I веке н.э. при римском императоре Веспасиане Флавии, а закончилось при Тите Флавии в 80 году н.э. — на строительство были привезены рабы, захваченные в Иудейской войне. В течение нескольких веков здесь проходили бои гладиаторов и устраивалась травля диких животных, пока в 405 году император Гонорий не запретил устраивать сражения бойцов (хотя травить диких зверей пока продолжали). В VI веке амфитеатр вовсе перестал систематически использоваться, а в XIV-м уже начал вовсе разрушаться — пол прогнил и рухнул вниз, в подземные помещения, откуда в Древнем Риме поднимали на арену зверей и людей. Расчистили подземелья только в XIX веке — с тех пор они были открыты для посетителей.

Планы по реконструкции Колизея появились в 2015 году — тогда министр культуры Дарио Франческини заявил в Twitter, что на восстановление арены будет выделено €18,5 млн. “Обещание сдержано”, — написал он в Twitter. Идей вернуть Колизею его первоначальные функции он делился еще в декабре 2014-го. Однако полного согласия в обществе по этому поводу он и тогда не встречал.