В Португалии пограничникам, до смерти избившим украинского туриста, дали тюремные сроки

В марте 2020 года 40-летнего Игоря Гоменюка задержали в аэропорту Лиссабона из-за того, что у него не было рабочей визы, а сесть на обратный рейс на Украину он отказался.

В изоляторе для содержания задержанных пограничники начали избивать Гоменюка дубинками и ногами, после чего оставили его на полу камеры со скованными за спиной руками и связанными ногами. Два дня спустя он задохнулся из-за перелома ребер.

Трое избивавших его пограничников приговорены к срокам от 7 до 9 лет за нанесение тяжких телесных повреждений, с увеличением срока из-за смерти жертвы. Однако их не признали виновными по статье об убийстве, о которой говорили представители следствия.

Смерть Гоменюка вызвала резонанс. В результате глава погранслужбы Криштина Гатойнш ушла в отставку, а правительство объявило о роспуске погранслужбы и создании вместо нее другой — Службы по работе с иностранцами и соискателями убежища.

“Стремление причинить боль”



На показанных в суде фотографиях, сделанных во время вскрытия, видно, что тело Гоменюка от лица до лодыжек покрывает множество темных синяков, на руках — глубокие отпечатки от наручников.

Прокуроры в ходе процесса отказались от обвинений в убийстве, поскольку обвинение не могло доказать, что целью избивавших была смерть Гоменюка. Однако судья признал, что их целью было “избить, причинить боль и страдания” жертве.

“Смерть Игоря Гоменюка была прямым следствием поведения подзащитных, долгом которых было повести себя иначе”, — говорится в приговоре судьи Руи Коэлью.

Резонанс



Действия пограничников после смерти Гоменюка осудили правозащитники и политики, призвав к реформам.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта назвал убийство непростительным. Семье Гоменюка было выплачено 850 тыс. долларов компенсации.

Адвокат, представлявший семью Гоменюка, назвал вынесенный приговор справедливым.

“Это будет примером для всех пограничников, которые каждый день делают свою трудную работу, но которым нельзя злоупотреблять своей властью”, — сказал он.

Адвокаты осужденных заявили, что подадут апелляцию.