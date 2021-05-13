Отдых в Турции по рекордно низким ценам — последний раз такие цены наблюдались в Эстонии до введения евро

Турция на протяжении многих лет является одним из любимых мест отдыха эстонцев. По словам Катрин Самлик, руководителя отдела по работе с предложениями Estravel, жаркое солнце, богатая турецкая кухня и прекрасные пляжи южного побережья — вот причины, по которым отдыхающие возвращаются в Турцию снова и снова: “Поездки в Турцию всегда были любимы жителями Эстонии, тем более сейчас, когда стоимость тура, включающего завтраки, начинается всего от 204 евро. В стоимость пакетного тура традиционно входят перелет, трансфер в пункте назначения, проживание в двухместном номере в выбранном вами отеле, питание согласно выбранному пакету и услуги представителя турагентства на месте. В дополнение к низкой цене, в Турции сейчас меньше туристов, чем обычно, а это значит, что на территории отеля больше возможностей для уединенного отдыха, что устраивает туристов из Эстонии”.

По словам Катрин Ааслайд, руководителя отдела маркетинга Estravel, рекордно низкие цены объясняются локдауном, введенным во время Рамадана. Ограничения не распространяются на иностранных туристов и скоро закончатся, но они, тем не менее, привели к многочисленным отменам поездок, например, со стороны немецких туроператоров. Другой вероятной причиной она назвала недавнее решение правительства России ограничить число российских туристов, летающих в Турцию. Для эстонских путешественников Турция в настоящее время является не только очень дешевым, но и очень спокойным направлением”, — добавила Ааслайд.

Прямые чартерные рейсы из Эстонии в Анталью возможны в начале летнего сезона, в Аланию — осенью.

С 15 мая 2021 года путешествовать в Турцию станет проще. Ранее для въезда в Турцию требовалась справка об отрицательном результате ПЦР-теста, но с 15 мая это требование больше не будет распространяться на эстонских авиапассажиров. В настоящее время в мире существует мало стран, куда мы можем въехать без тестов.