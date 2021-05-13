Отдых в Турции по рекордно низким ценам — последний раз такие цены наблюдались в Эстонии до введения евро(54)
Турция на протяжении многих лет является одним из любимых мест отдыха эстонцев. По словам Катрин Самлик, руководителя отдела по работе с предложениями Estravel, жаркое солнце, богатая турецкая кухня и прекрасные пляжи южного побережья — вот причины, по которым отдыхающие возвращаются в Турцию снова и снова: “Поездки в Турцию всегда были любимы жителями Эстонии, тем более сейчас, когда стоимость тура, включающего завтраки, начинается всего от 204 евро. В стоимость пакетного тура традиционно входят перелет, трансфер в пункте назначения, проживание в двухместном номере в выбранном вами отеле, питание согласно выбранному пакету и услуги представителя турагентства на месте. В дополнение к низкой цене, в Турции сейчас меньше туристов, чем обычно, а это значит, что на территории отеля больше возможностей для уединенного отдыха, что устраивает туристов из Эстонии”.
По словам Катрин Ааслайд, руководителя отдела маркетинга Estravel, рекордно низкие цены объясняются локдауном, введенным во время Рамадана. Ограничения не распространяются на иностранных туристов и скоро закончатся, но они, тем не менее, привели к многочисленным отменам поездок, например, со стороны немецких туроператоров. Другой вероятной причиной она назвала недавнее решение правительства России ограничить число российских туристов, летающих в Турцию. Для эстонских путешественников Турция в настоящее время является не только очень дешевым, но и очень спокойным направлением”, — добавила Ааслайд.
Прямые чартерные рейсы из Эстонии в Анталью возможны в начале летнего сезона, в Аланию — осенью.
С 15 мая 2021 года путешествовать в Турцию станет проще. Ранее для въезда в Турцию требовалась справка об отрицательном результате ПЦР-теста, но с 15 мая это требование больше не будет распространяться на эстонских авиапассажиров. В настоящее время в мире существует мало стран, куда мы можем въехать без тестов.
“Тем не менее, как ETFL, так и Estravel рекомендуют путешественникам, которые не переболели коронавирусом или еще не были вакцинированы, перед поездкой пройти тест ПЦР или экспресс-тест на антиген, чтобы обеспечить безопасность для себя и своих спутников, и отдыхать спокойно. Переболевшим или тем, кто уже провакцинирован обеими дозами, мы рекомендуем взять с собой в поездку сертификат о вакцинации с QR-кодом или письменный медицинский сертификат о том, что вы уже переболели. Имейте в виду, что если вы хотите воспользоваться услугой Covid Paus, предоставляемой туроператором, вам все равно понадобится результат лабораторного теста с указанием имени человека и времени проведения теста”, — рассказала Самлик.
Все пассажиры, прибывающие в Турцию самолетом, по-прежнему будут обязаны заполнить форму на сайте register.health.gov.tr за 72 часа до посадки на рейс в Турцию. После заполнения и отправки формы в качестве подтверждения вам будет предоставлен код HES, который в необходимо распечатать или сохранить на цифровом носителе.
При возвращении в Эстонию из Турции вам необходимо заполнить декларацию о пересечении границы. Это можно сделать не более, чем за три дня до возвращения в Эстонию. Самый простой способ — заполнить ее онлайн: https://iseteenindus.terviseamet.ee/.
Ааслайд рекомендует планировать поездку только с профессиональным консультантом: “Консультанты по туризму ежедневно следят за правилами и требованиями различных направлений. Например, руководитель отдела по работе с предложениями Estravel Кристи Кукк недавно посетила Турцию со своими детьми-подростками. О ее подготовке к поездке и впечатлениях на месте вы можете прочитать в блоге Estravel (на эстонском языке).
Если во время путешествия случится что-то непредвиденное, именно консультант по туризму сможет быстро отреагировать и помочь вам исправить ситуацию. Для клиентов Estravel помощь в путешествиях доступна круглосуточно и бесплатно по телефону 6266 266. Сегодня, как никогда ранее, важно также оформить туристическую страховку с адекватным покрытием. Estravel в сотрудничестве с Salva Kindlustus продает туристическую страховку, которая также предлагает покрытие от COVID-19, даже если у вас не было отрицательного теста перед поездкой”.