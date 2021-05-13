В Таллиннском ботаническом саду открылось Посольство Страны растений в Эстонии

В сотрудничестве с Министерством иностранных дел в свой юбилейный год Таллиннский ботанический сад предлагает иностранным посольствам в Эстонии возможность представить в ботаническом саду свою страну, ее природу и культуру, повысив тем самым осведомленность о важности глобальной защиты природы. Посольства могут в течение месяца использовать Таллиннский ботанический сад и, в частности, недавно отремонтированный Пальмовый дом в качестве места проведения мероприятий и выставок.

“Мне очень приятно открыть здесь Посольство Страны растений. До конца года эта инициатива предлагает новые возможности общения с представленными в Эстонии посольствами и установления новых связей. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как разные страны познакомят нас с особенностями своей культуры и природы, и приглашаю всех желающих принять участие в мероприятиях, которые пройдут в Ботаническом саду”, — сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

“В Таллиннском ботаническом саду представлены растения со всего мира, и одна из наших основных задач — с их помощью приблизить природу к людям”, — отметила директор Таллиннского ботанического сада Урве Синиярв. По ее словам, уникальность прошедшего года отчетливо продемонстрировала взаимосвязь стран мира, и поэтому в свой юбилейный год для Ботанического сада является честью рассказывать людям о глобальной экологии вместе с представительствами разных стран.

На территории Таллиннского ботанического сада каждый месяц будут специальным образом отмечены растения представленной страны. Организуются тематические экскурсии, мастер-классы и тематические дни. 29 мая — День Японии, в рамках которого состоятся мастер-классы по каллиграфии и манге, Урмас Лаансоо ознакомит на экскурсии с японскими растениями, а также пройдет показ фильма. До конца года на флагштоке Таллиннского ботанического сада будет развеваться неофициальный флаг Страны растений.