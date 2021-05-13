Турфирмы: увеличение числа вакцинированных повлечет за собой рост цен на путешествия

“Как только количество вакцинированных людей увеличится и они будут смелее путешествовать, другими словами, когда путешествия станут более доступными, тогда цены сразу начнут расти. Фирмы, осуществляющие авиаперевозки, оформили на себя кредиты, вдобавок теперь им необходимо больше уделять внимание дезинфекции на борту самолета, все должно соответствовать новым требованиям и поэтому, конечно, все это повлечет за собой повышение цен”, — говорит руководитель отдела продаж Estravel Катрин Ааслайд.

Очевидно, что не все предприятия, работающие в туристическом секторе, справились с коронакризисом.

“Те предприятия, которые пережили этот кризис, должны будут продолжить вкладываться в качество оказания услуг, а этот процесс, в свою очередь, требует финансовых затрат. Мы считаем это нормальным и ожидаемым, что цены в отелях начнут повышаться”, — отмечает представитель туристического бюро Go Travel Аге Пыдер, добавляя, что на данный момент еще сложно сказать как снижение конкуренции отразится на росте цен.