Лягушку размером с ребенка нашли на Соломоновых островах

Житель Соломоновых Островов Джимми Хьюго нашел в лесу огромную лягушку. Животное по размерам оказалось сопоставимо с младенцем.

Enormous frog 'as big as a human baby' discovered lurking near villagehttps://t.co/QHJ2pcAvpl pic.twitter.com/hurIP16O10 — Daily Star (@dailystar) May 7, 2021

Джимми охотился на кабанов и увидел, как пара собак играет с каким-то зверем. Он подошел поближе и увидел огромную лягушку, в которой опознал Cornufer guppyi. Тело этого животного может достигать в длину 25 см (без учета ног), весить — около 1 кг.

Мужчина рассказал, что этих лягушек часто называют “курицами”. Некоторым в деревне мясо Cornufer guppyi нравится больше, чем куриное, однако поймать такое животное непросто.

К моменту, когда Хьюго нашел лягушку, животное было уже мертвым. Мужчина сфотографировался со своим трофеем, а потом отнес в родную деревню, где из лягушки приготовили обед.

Хьюго надеется, что в следующий раз ему удастся найти живую лягушку.