Глава Союза СПА: покажите мне еще одну отрасль, которая смогла бы выйти из кризиса с высоко поднятой головой после 236 дней простоя

Безусловно, многих обрадовало решение правительства Эстонии открыть театры, кинотеатры и рестораны. Однако в этом списке “счастливчиков” нет спа-центров и спа-отелей, которые по-прежнему остаются закрытыми.

По словам главы Союза СПА Эстонии Айре Тоффер, у руководителей спа-отелей была все же небольшая надежда, что с 17 мая им тоже разрешат возобновить свою деятельность. Хотя бы при условии 25-процентной заполняемости помещений.

“Тот факт, что мы должны быть закрыты до конца мая, подобен карательной акции”, — сказала Тоффер. Она добавила, что в правительстве, вероятно, посчитали, что если и надо что-то оставить закрытым, то пусть тогда это будут спа.

Помощи нет, работы нет



По словам главы Союза СПА Эстонии, что, в отличие от сферы культуры, у них нет в министерстве человека, который бы встал на защиту их сектора, и поэтому неудивительно, что правительство решило открыть, например, театры и кинотеатры. “Свое эффективное влияние оказали деятели культуры, проявив давление и поддержку. Кроме того, министр также может встать на защиту своего сектора. У нас и этого нет”.

Работники спа-индустрии уже даже смирились, что если ограничения и будут ослаблены, им все равно придется ограничивать количество посетителей. “Но сейчас мы вообще не можем работать”, — сказала Тоффер. Она отметила, что, несмотря на многочисленные разговоры о финансовой помощи и дополнительных ресурсах, которые якобы государство выделит спа-сектору, никто пока ничего не сделал для спасения спа-отелей. “Помощи нет, работы нет”, — сказала Тоффер.

236 дней тишины



Айре Тоффер рассказала, что по состоянию на конец мая курорты Ида-Вирумаа и Харьюмаа пребывают в закрытом состоянии уже 236 дней. На полтора месяца больше, чем в других регионах Эстонии. “В Эстонии нет другой такой отрасли, которая смогла бы выйти из кризиса с высоко поднятой головой после 236 дней простоя", - добавила Тоффер.

На данный момент эстонские спа-предприятия работают в одном и том же ключе, что и в предыдущие месяцы — отменяют бронирования, продлевают их и, при необходимости, снова переносят даты заездов.