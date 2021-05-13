Наконец-то! Эстонские туристические компании получат от Европейского Союза помощь в размере 44 млн евро

В число тех, кто может рассчитывать на европейскую помощь, относятся, среди прочего, поставщики туристических услуг, учреждения по размещению, спа и водные центры, которые понесли серьезный ущерб в результате пандемии коронавируса. Цель поддержки — дать возможность соответствующим компаниям продолжить свою деятельность во время и после пандемии.