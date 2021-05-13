13.05.2021, 11:55
Наконец-то! Эстонские туристические компании получат от Европейского Союза помощь в размере 44 млн евро(1)
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Европейская комиссия одобрила план оказания финансовой помощи эстонским предприятиям, занятым в сферах туризма и розничной торговли, пострадавшим от пандемии коронавируса. Сумма поддержки — 44 млн евро. План был утвержден в рамках временной государственной помощи, деньги будут выплачиваться в форме прямых грантов.
В число тех, кто может рассчитывать на европейскую помощь, относятся, среди прочего, поставщики туристических услуг, учреждения по размещению, спа и водные центры, которые понесли серьезный ущерб в результате пандемии коронавируса. Цель поддержки — дать возможность соответствующим компаниям продолжить свою деятельность во время и после пандемии.
Максимальная сумма выплат на одну компанию — не более 1,8 млн евро, деньги будут выплачены не позднее конца этого года.
Более подробную информацию о поддержке Европейской Комиссией различных компаний в государствах-членах ЕС можно найти ЗДЕСЬ.