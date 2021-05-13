13.05.2021, 12:55
Неделя в Грузии за 100 евро: в стоимость входят как авиабилеты, так и проживание!(9)
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Wizz Air предлагает билеты по выгодным ценам из Риги в Кутаиси. Для членов клуба авиакомпании билеты туда-обратно обойдутся всего в 38 евро, для всех других — 58 евро.
Примерные даты рейсов:
28.05 — 31.05.2021 — 68 €
28.05 — 04.06.2021 — 63 €
31.05 — 04.06.2021 — 58 €
31.05 — 07.06.2021 — 58 €
14.06 — 18.06.2021 — 90 €
14.06 — 25.06.2021 — 80 €
18.06 — 25.06.2021 — 85 €
21.06 — 25.06.2021 — 85 €
28.06 — 05.07.2021 — 80 €
* Информация по состоянию на 13 мая 2021.
Более подробную информацию о предложении можно найти ЗДЕСЬ.
NB! Пожалуйста, перед покупкой билетов и перед вылетом проверьте актуальную туристическую информацию о стране назначения, а также условия въезда и возможные ограничения.