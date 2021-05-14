Когда разрешат летать, прибыль вернется. Глава airBaltic Мартин Гаусс о будущем авиаперелетов

Прошлый год для авиакомпаний выдался очень сложным. Весной 2020-го пандемия Covid-19 парализовала авиасообщение. airBaltic организовывал репатриационные рейсы, чтобы помочь соотечественникам вернуться в Латвию, однако в целом самолеты авиакомпании почти весь год провели на земле. airBaltic пришлось уволить 700 сотрудников с условием восстановить их на работе в течение года. Этот срок уже близится к концу, но с возвращением придется подождать. Сам Гаусс в знак солидарности с уволенными работниками не получал зарплату в те месяцы, когда самолеты простаивали в ангаре из-за запрета на полеты.

— В этом году вы планируете летать по 96 маршрутам из всех трех стран Балтии. Когда Ryanair откроет базу в Риге, у них будет как минимум 101 маршрут. Количество маршрутов — не единственное, что определяет лидерство на рынке, но это все же большое количество и серьезная конкуренция.

— Мы летаем по совершенно другой системе. Основная деятельность airBaltic сосредоточена в Риге, это наш хаб. Как Lufthansa из Франкфурта или KLM – из Амстердама, airBaltic из Риги также летает намного чаще. Если бы мы изменили эту модель и использовали бы все самолеты, которые у нас есть в странах Балтии, чтобы просто летать по большому количеству пунктов назначения, у нас, конечно, было бы больше маршрутов. Лучший показатель, который используется в отрасли для измерения доли рынка, – это количество пассажиров, перевезенных из аэропорта. И мы лидеры по этому показателю не только в Риге, но также в Таллине и Вильнюсе. Так будет и впредь, если только какая-то другая авиакомпания не разместит в странах Балтии больше самолетов, чем airBaltic.