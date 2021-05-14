Вакцинированные от COVID-19 смогут въезжать в Латвию без требования находиться в самоизоляции

Это регулирование аналогично уже существующему порядку, позволяющему переболевшим Covid-19 людям не соблюдать требование самоизоляции.

Правила будут применяться к людям, которые могут предоставить доказательства того, что с момента завершения полного курса вакцинации вакцинами, зарегистрированными Европейским агентством лекарственных средств или аналогичным регулирующим органом, или вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения, прошло 15 дней. В случае с вакциной Johnson&Johnson 15 дней должно пройти после получения первой и единственной дозы.

Для того чтобы привитые люди могли получить свидетельство о вакцинации наиболее удобным способом, до тех пор, пока в стране не будет введен электронный сертификат, в правила включен бланк свидетельства о факте вакцинации на латышском и английском языках.

По желанию завершившего курс вакцинации человека медицинское учреждение обязано заполнить указанную форму, вписав в нее зарегистрированную в информационной системе здравоохранения информацию о факте вакцинации.

Как сообщалось ранее, в настоящее время самоизоляцию не нужно соблюдать при въезде в Латвию из Великобритании, Исландии и Ватикана.

Самоизоляцию в настоящее время необходимо соблюдать при въезде в Латвию из страны, где уровень заболеваемости Covid-19 составляет более 50 случаев на 100 000 жителей.

Самоизоляция в Латвии должна соблюдаться при возвращении из Эстонии, Монако, Андорры, Чехии, Словении, Испании, Словакии, Франции, Швеции, Мальты, Люксембурга, Нидерландов, Литвы, Италии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Польши, Кипра, Румынии, Болгарии, Греции, Германии, Хорватии, Лихтенштейна, Венгрии, Дании, Финляндии, Португалии, Ирландии, Сан-Марино и Норвегии.

Для стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при поездках из Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Новой Зеландии и Австралии. Эти страны входят в число тех, из которых разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.

При въезде в Латвию из других стран мира, не указанных в списках, соблюдать самоизоляцию необходимо.