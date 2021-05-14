Пандемия сильно ударила по сфере культуры: посещение музеев за год сократилось более чем в два раза

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Кайре Раазик, более всего мест для посещений имеют музеи Харьюского и Тартуского уездов — ровно сотню на два уезда. “Музеи Харьюского уезда посещались более 700 000 раз и Тартуского — немногим более 375 000 раз. Остальные около 640 000 посещений распределились между всеми другими уездами”, — сказала Раазик.

По словам аналитика, основная причина снижения числа посещений музеев кроется в ограничениях, связанных с начавшейся в прошлом году пандемией коронавируса. Особенно негативно повлиял на музеи резкий спад именно числа зарубежных туристов, посещавших Эстонию. “В сравнении с предыдущим годом именно зарубежные туристы посещали музеи в четыре раза меньше. Если еще в 2019 году каждый третий посетитель музея был зарубежным туристом, то в прошлом году только каждый пятый”, — добавила Раазик.

На тысячу жителей приходилось немногим более 1300 посещений музеев, больше всего в Ляэнеском (3392) и Сааремаском (2853) уездах и меньше всего в Рапласком (221) и Вильяндиском (291) уездах.

Наиболее посещаемыми были местные музеи, знакомящие с историей какого-либо региона в Эстонии (86), тематические музеи, посвященные определенной сфере (61), а также археологические и исторические музеи (44). В музеях работали 1517 человек; рабочих мест, сведенных к полному рабочему времени, было 1397. В музейных помещениях состоялась 981 выставка, что на 258 выставок меньше, чем годом ранее.