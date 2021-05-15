С 17 мая въезд в Эстонию без ограничений разрешен уже из 11 стран Европы

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самый высокий показатель заболеваемости за последние 14 дней по-прежнему фиксируются на Кипре (797,6 ↓).

Далее следуют: Литва (599,5 ↑), Нидерланды (565,3 ↓), Швеция (558,4 ↓), Хорватия (535,0 ↓), Латвия (453,3 ↑), Андорра (446,3 ↓), Словения (430,0 ↓), Франция (414,5 ↓), Бельгия (354,1 ↓), Эстония (334,0 ↓), Люксембург (333,6 ↓), Германия (274,1 ↓), Греция (269,4 ↓), Швейцария (260,1 ↓), Италия (249,0 ↓), Австрия (242,3 ↓), Чехия (236,0 ↑), Венгрия (214,3 ↓), Дания (200,3↑), Испания (196,3 ↓), Польша (191,7 ↓), Лихтенштейн (185,8 ↓), Болгария (182,7 ↓).

Уровень заболеваемости коронавирусом в Великобритании — 44,0 (↓),

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↑” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается Словакии (105,8 ↓), Ирландии ( 124,4 ↓), Монако (120,9↓), Норвегии (108,6 ↓), Румынии (99,4 ↓), Финляндии (53,0↓), на Мальте (52,3 ↓), в Португалии (49,6 ↓), Сан-Марино ( 34,8 ↓) и Исландия (24,7 ↓).

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 17 по 23 мая 2021 года без ограничений в Эстонию можно приехать из 11 стран: Великобритании, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Португалии, Ирландии, Финляндии, Исландии, Норвегии, Мальты и Монако.

По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию. За невыполнение нового правила может быть наложен штраф в размере до 9600 евро. Заполнить декларацию можно ЗДЕСЬ.