Руководитель спа-отеля: новые ограничения жестче прошлогодних

Помещения вышеперечисленных заведений должны быть заполнены на 50%, и одновременно в помещении не могут находиться более двухсот человек.

По оценке руководителя пярнуского спа-отеля и аквапарка Tervise Paradiis Яана Ратника, это означает, что к крупным спа будут применяться более строгие ограничения, чем действовавшие летом прошлого года.

“Если прошлым летом деятельность саун, аквапарков и водных центров была ограничена 50%-й заполняемостью, то теперь ограничение составляет 200 человек. Это означает, что в более крупных водных центрах допустимая заполнямемость будет значительно меньше 50%. Например, Tervise Paradiis вмещает 700 человек, а мы сможем работать менее чем на треть от своей максимальной заполняемости”, — сказал Ратник.