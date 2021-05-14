ВИДЕО и ФОТО | Смотрите, какой красивый пешеходный мост через Адмиралтейский бассейн появился в Таллинне

Уникальный для нашей столицы пешеходный мост соединит пассажирские терминалы A и D. Благодаря специальному механизму часть моста можно будет поднимать для прохождения небольших судов в порт Ванасадам. Мост является частью плана развития порта Ванасадам, который поможет сделать морские ворота нашей столицы более удобными для пользователей, а всю территорию порта — более привлекательной.