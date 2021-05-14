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14.05.2021, 17:20

ВИДЕО и ФОТО | Смотрите, какой красивый пешеходный мост через Адмиралтейский бассейн появился в Таллинне

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Henri-Kristian Kirsip
Ekvard Joakit
В Таллинне завершаются технические испытания моста через Адмиралтейский бассейн. Строительству моста, которое первоначально планировалось завершить в 2019 году, помешало судебное разбирательство — компания Lootsi Holding, расположенная рядом с мостом, пыталась остановить его строительство.

Уникальный для нашей столицы пешеходный мост соединит пассажирские терминалы A и D. Благодаря специальному механизму часть моста можно будет поднимать для прохождения небольших судов в порт Ванасадам. Мост является частью плана развития порта Ванасадам, который поможет сделать морские ворота нашей столицы более удобными для пользователей, а всю территорию порта — более привлекательной.

Однако возведенный мост выглядит совершенно иначе, чем изначально планировалось. По словам пресс-секретаря Таллиннского порта Трийн Рум, в ходе работ стало ясно, что строительство моста на основе первоначального плана может превысить запланированный бюджет, поэтому был предложен альтернативный вариант. Вот как должен был выглядеть мост по первоначальному эскизу:

Admiraliteedi basseini silla algne kavand
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