ВИДЕО и ФОТО | Смотрите, какой красивый пешеходный мост через Адмиралтейский бассейн появился в Таллинне(15)
Уникальный для нашей столицы пешеходный мост соединит пассажирские терминалы A и D. Благодаря специальному механизму часть моста можно будет поднимать для прохождения небольших судов в порт Ванасадам. Мост является частью плана развития порта Ванасадам, который поможет сделать морские ворота нашей столицы более удобными для пользователей, а всю территорию порта — более привлекательной.
Однако возведенный мост выглядит совершенно иначе, чем изначально планировалось. По словам пресс-секретаря Таллиннского порта Трийн Рум, в ходе работ стало ясно, что строительство моста на основе первоначального плана может превысить запланированный бюджет, поэтому был предложен альтернативный вариант. Вот как должен был выглядеть мост по первоначальному эскизу: