Прибывающих в Великобританию граждан Евросоюза берут под стражу и высылают

25-летняя Мария из Валенсии рассказала, что, как и многие из задержанных, она предполагала, что может свободно знакомиться с местным рынком труда по крайней мере до октября, тем более что ранее она уже жила и работала в Великобритании. Мария поделилась, что, когда официальные лица пограничной службы Гэтвика заявили, что собираются взять её под стражу, она предложила, что может улететь обратно домой в тот же день. Вместо этого её отправили в Ярлз-Вуд, где она провела три нелёгких дня.

Две испанки были задержаны в Гэтвике 2 и 3 мая после прибытия разными рейсами из Валенсии и Бильбао.

В британских аэропортах или центрах временного содержания иностранных граждан находились представители Италии , Франции , Болгарии и Греции . Известно, что один француз содержался под стражей в аэропорту Эдинбурга в течение 48 часов, а посол Болгарии в Великобритании подтвердил, что несколько граждан его страны оказались в иммиграционных центрах.

Только в аэропорту Гэтвик за 48 часов на прошлой неделе были задержаны по крайней мере двенадцать граждан Европы — в основном молодые женщины, сообщили Guardian две задержанные женщины-испанки. Некоторых из них отправили в находящийся в двух часах езды центр предварительного содержания иммигрантов Ярлз-Вуд в Бедфордшире, где из-за опасений, связанных с COVID-19 , им пришлось сидеть взаперти.

Неуверенность в том, могут ли граждане Евросоюза изучать рынок труда Великобритании, а затем возвращаться домой и подавать заявление на получение рабочей визы, стала ещё одной причиной для задержаний. В других случаях гости страны явно нарушают правила, например, сейчас гражданам Европейского союза запрещено проходить в стране неоплачиваемую стажировку.

Европейцам, приехавшим на собеседования при приёме на работу, отказывают во въезде и заключают их под стражу. Люди делились пережитым унизительным опытом — рассказывали, как их выдворяли из страны, несмотря на существующие правила Министерства внутренних дел, согласно которым лица, не имеющие визы, имеют право присутствовать на собеседованиях.

”Я всё ещё в шоке”, — признаётся она.

Когда Guardian впервые встретился с Марией, она находилась в Ярлз-Вуд и боялась, что заразилась коронавирусом. Позже в тот же день её освободили, и ей было приказано до 17 мая оставаться в карантине в доме её сестры в Бекслихите на юго-востоке Лондона. Сотрудники пограничной службы оставили себе её паспорт.

”Так много времени потрачено зря, — говорит она. — Хуже всего было то, что никто в Ярлз-Вуд не мог сказать мне, что происходит. Меня лишили свободы, я даже не могла получить юридическую консультацию”.

Евгения, 24-летняя женщина, живущая на севере Испании, прибыла в Гэтвик в воскресенье 2 мая рейсом из Бильбао. Она планировала заняться поисками работы, улететь домой, чтобы подать заявление на визу, а затем вернуться и жить вместе со своим парнем, тоже испанцем, работником здравоохранения, который живёт в Великобритании уже четыре года.

”У меня был обратный билет, и перед путешествием я заполнила онлайн-форму, в которой всё это объяснила”, — сказала она.

В Гэтвике у Евгении отобрали мобильный телефон и на сутки заперли её в комнате ожидания, где она спала на раскладных кроватях с полудюжиной других людей. Затем её посадили на рейс в Барселону вместе с другой испанкой, которая также приехала на собеседование.

Мария и Евгения (попросившие не называть их настоящие имена) сказали, что они видели с десяток других граждан Европы, задержанных по тем же причинам, а это половина людей, находящихся в камерах предварительного заключения Гэтвика. Среди них были два испанца, прилетевшие на собеседование, француженка, прибывшая на стажировку, и чешка, прилетевшая из Мексики, которую пытались отправить обратно в эту страну.