Прибывающих в Великобританию граждан Евросоюза берут под стражу и высылают(28)
Европейцам, приехавшим на собеседования при приёме на работу, отказывают во въезде и заключают их под стражу. Люди делились пережитым унизительным опытом — рассказывали, как их выдворяли из страны, несмотря на существующие правила Министерства внутренних дел, согласно которым лица, не имеющие визы, имеют право присутствовать на собеседованиях.
Неуверенность в том, могут ли граждане Евросоюза изучать рынок труда Великобритании, а затем возвращаться домой и подавать заявление на получение рабочей визы, стала ещё одной причиной для задержаний. В других случаях гости страны явно нарушают правила, например, сейчас гражданам Европейского союза запрещено проходить в стране неоплачиваемую стажировку.
Только в аэропорту Гэтвик за 48 часов на прошлой неделе были задержаны по крайней мере двенадцать граждан Европы — в основном молодые женщины, сообщили Guardian две задержанные женщины-испанки. Некоторых из них отправили в находящийся в двух часах езды центр предварительного содержания иммигрантов Ярлз-Вуд в Бедфордшире, где из-за опасений, связанных с COVID-19, им пришлось сидеть взаперти.
В британских аэропортах или центрах временного содержания иностранных граждан находились представители Италии, Франции, Болгарии и Греции. Известно, что один француз содержался под стражей в аэропорту Эдинбурга в течение 48 часов, а посол Болгарии в Великобритании подтвердил, что несколько граждан его страны оказались в иммиграционных центрах.
Две испанки были задержаны в Гэтвике 2 и 3 мая после прибытия разными рейсами из Валенсии и Бильбао.
25-летняя Мария из Валенсии рассказала, что, как и многие из задержанных, она предполагала, что может свободно знакомиться с местным рынком труда по крайней мере до октября, тем более что ранее она уже жила и работала в Великобритании. Мария поделилась, что, когда официальные лица пограничной службы Гэтвика заявили, что собираются взять её под стражу, она предложила, что может улететь обратно домой в тот же день. Вместо этого её отправили в Ярлз-Вуд, где она провела три нелёгких дня.
”Я всё ещё в шоке”, — признаётся она.
Когда Guardian впервые встретился с Марией, она находилась в Ярлз-Вуд и боялась, что заразилась коронавирусом. Позже в тот же день её освободили, и ей было приказано до 17 мая оставаться в карантине в доме её сестры в Бекслихите на юго-востоке Лондона. Сотрудники пограничной службы оставили себе её паспорт.
”Так много времени потрачено зря, — говорит она. — Хуже всего было то, что никто в Ярлз-Вуд не мог сказать мне, что происходит. Меня лишили свободы, я даже не могла получить юридическую консультацию”.
Евгения, 24-летняя женщина, живущая на севере Испании, прибыла в Гэтвик в воскресенье 2 мая рейсом из Бильбао. Она планировала заняться поисками работы, улететь домой, чтобы подать заявление на визу, а затем вернуться и жить вместе со своим парнем, тоже испанцем, работником здравоохранения, который живёт в Великобритании уже четыре года.
”У меня был обратный билет, и перед путешествием я заполнила онлайн-форму, в которой всё это объяснила”, — сказала она.
В Гэтвике у Евгении отобрали мобильный телефон и на сутки заперли её в комнате ожидания, где она спала на раскладных кроватях с полудюжиной других людей. Затем её посадили на рейс в Барселону вместе с другой испанкой, которая также приехала на собеседование.
Мария и Евгения (попросившие не называть их настоящие имена) сказали, что они видели с десяток других граждан Европы, задержанных по тем же причинам, а это половина людей, находящихся в камерах предварительного заключения Гэтвика. Среди них были два испанца, прилетевшие на собеседование, француженка, прибывшая на стажировку, и чешка, прилетевшая из Мексики, которую пытались отправить обратно в эту страну.
”Девушка из Чехии была в отчаянии, — делится Евгения, сама почти сутки просидевшая в слезах. — Как и я, она знала, что сразу на работу нас не возьмут, но понимала, что можно её поискать и вернуться в Великобританию позже, после получения визы. Когда она предложила купить рейс в Прагу, они сказали, что вышлют её обратно в Мексику”.
Были задержаны и другие путешественники с итальянскими, португальскими и восточноевропейскими паспортами.
Люк Пайпер, бывший юрисконсульт по вопросам иммиграции, работающий в компании, которая наблюдает за тем, как обращаются с гражданами Евросоюза в Великобритании после Брексита, сказал, что правила прописаны плохо, и обвинил пограничную службу в чрезмерной агрессии.
”Нет абсолютно никакой необходимости отправлять кого-то в Ярлз-Вуд, если у людей есть возможность до отъезда побыть с семьёй”, — сказал он.
По словам Евгении, ей сказали, что винить нужно авиакомпанию Vueling, услугами которой она воспользовалась. ”Мы прочитали информацию на сайте и заполнили все формы. Затем они говорят нам, что во всём виновата авиакомпания, которая не должна была пустить нас на борт”.
Vueling отрицает, что авиакомпании должны проверять путешественников из Евросоюза. ”Именно официальные лица страны назначения должны устанавливать требования к приезжающим и обеспечивать соблюдение этих требований”, — заявила официальный представитель компании Таня Галеси.
Евгения отметила, что стюардессы обратного рейса рассказывали о нескольких подобных случаях. Пограничная полиция Барселоны подтвердила это. ”Они не понимали, почему это происходит. К британским гражданам, въезжающим в Испанию, относятся иначе”.
Опыт был настолько болезненным, что Евгения отказалась от идеи переехать к своему молодому человеку. ”Я не вернусь, — сказала она. — Я не хочу проходить через это снова. Меня ужасает мысль о том, чтобы переехать в Британию”.
Восемь депутатов Европарламента написали президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен послание с выражением обеспокоенности тем, что подход Министерства внутренних дел Великобритании нарушает ”дух” соглашения о Брексите.
”Отправка молодых граждан Евросоюза в центры содержания иммигрантов под стражу является крайне непропорциональной мерой и нарушает дух добрососедского сотрудничества, которого мы ожидали”, — отметил Дачион Чиолош, президент группы депутатов Европарламента Renew Europe.
В Министерстве внутренних дел заявили, что новые правила вполне ясны, и их можно легко найти в Интернете. ”Нам необходимы доказательства, что у человека есть право жить и работать в Великобритании”, — сказал его представитель. Тем не менее, в извещении Министерства внутренних дел прямо сказано, что лица без рабочей визы могут ”посещать встречи, конференции, семинары, собеседования” и ”вести переговоры, заключать сделки и подписывать контракты”.
Официальный представитель премьер-министра сказал, что страна сотрудничает с Евросоюзом согласно условиям соглашений.
По словам Арании Когулатас, адвоката высшей категории неправительственной организации ”Помощь задержанным иммигрантам”, граждане Евросоюза постоянно сталкиваются с жестоким отношением британских властей.
”Министерство внутренних дел должно объяснить, почему изучение рынка труда или участие в собеседованиях является причиной отказа гражданам ЕЭЗ в пересечении границы, хотя иммиграционные правила разрешают въезжать — среди прочего — для посещения собраний, конференций и участия в собеседованиях, — возмущена она. — Получается, что они задерживают людей, не понимая собственной позиции. Это ещё одно доказательство того, что содержание иммигрантов под стражей становится нормой в Великобритании, а Министерство внутренних дел пренебрегает правами человека на свободу”.
Задержанные жаловались, что им не сообщили об их праве обратиться за юридической помощью. Мария узнала о вспышке коронавируса в Ярлз-Вуд только от своей сестры, которой из-за этого запретили её посещать. Министерство внутренних дел отрицает, что эта вспышка вообще была.
Официальные лица Испании заявили, что следят за ситуацией, а представитель Европейской комиссии выразил обеспокоенность по поводу ”условий и продолжительности заключения”, добавив, что в подобную ситуацию попали всего лишь несколько граждан Евросоюза.
Посол Болгарии в Великобритании Марин Райков подтвердил, что его консульство изучило ”несколько случаев, когда обратный рейс был недоступен в течение 24 часов с момента прибытия граждан, и несколько болгар действительно находились в центре пребывания иммигрантов”.
По его словам, гражданам необходимо давать возможность связываться с посольством.
”Посольство надеется, что Министерство внутренних дел и пограничные службы будут незамедлительно уведомлять сотрудников о подобных случаях, чтобы те могли дать задержанным необходимые советы, при необходимости проинформировать их родственников в Болгарии, а также помочь в организации их скорейшего возвращения домой”.
Министерство внутренних дел не публиковало никаких данных о задержаниях на границе с января, когда Брексит вступил в силу, и неизвестно, сколько задержанных смогли или хотели связаться с посольствами своих стран.
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