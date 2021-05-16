ФОТО | В центре Таллинна нашли средневековые предметы роскоши: уникальное кольцо с розовым камнем, старинные печати и до сих пор работающий кодовый замок

Находки показывают, что культурный слой привезен именно из Старого города. “В период среднего и раннего Нового времени эта площадь была лишь пригородом, где жили более бедные горожане — в основном эстонцы. Однако вещи, которые мы здесь чаще всего находим, роскошное и зачастую не местного производства. Позволить себе такие вещи могли только богатые”.

Для археологов это место раскопок является особенно ценным вследствие того, что здесь сохранились очень разные типы предметов. “При так называемых традиционных раскопках мы в первую очередь находим фрагменты горшков. Но здесь мы находим всё. Полученные данные дают представление о том, какой была жизнь в период позднего средневековья или раннего Нового времени. Какими предметами пользовались в домах более состоятельных людей, чем торговали с другими странами”.

Кейти Рандоя считает, что слой навоза датируется концом XVI — началом XVII веков. Поскольку слой оказался плотным и с низким содержанием кислорода, в нем сохранилось много ценных находок. “Сохранились даже кожа, текстиль и дерево”, — взволнованно говорит археолог.

Несколько веков назад ценный культурный слой был обычным мусором. “Вероятно, здесь располагались участки горожан — сады и поля. Для поднятия грунта или удобрения земли сюда из Старого города свозили грудами навоз, представлявший собой мусор богатых горожан, который затем разбрасывали по территории”.

“Первый слой, относящийся к XVIII-XIX векам, мы подняли с помощью экскаватора, так как он не так ценен. К нашему удивлению, под этим слоем очень хорошо сохранился культурный слой средневековья и раннего нового времени, который мы сейчас внимательно изучаем”, — объясняет Кейти Рандоя, археолог OÜ Arheox и руководитель объекта.

Как известно, последние два месяца в Таллинне на небольшом участке между Тынисмяги и площадью Вабадузе проходят археологические раскопки. Поскольку эта территория относится к охраняемой зоне Старого города, перед строительством там любого нового здания требуется в обязательном порядке провести археологическое исследование.

На данный момент археологи обнаружили большое количество керамических изделий, фрагментов кубков и кусочки расписного стекла из Германии. “В то время только у самого богатого горожанина было оконное стекло”, — рассказали археологи. Кроме того, из земли подняли всевозможные инструменты, предметы первой необходимости и монеты. “Например, сегодня мы нашли мотыгу и лопату. Самая старая из найденных монет — это серебряный рижский шиллинг 1422 года”.

По мнению Кейти Рандоя, самые красивые находки — это, конечно же, украшения. На прошлой неделе, например, обнаружили прелестное латунное кольцо с розовым камнем и изображением головы дракона или змеи.

“Пока довольно затруднительно оценить стоимость кольца, но с археологической точки зрения оно представляет большую ценность. Что-то подобное было ранее найдено только в селе Кумна волости Харку. Но это не аналогичный перстень. Мы имеем дело с уникальным экземпляром, а не с серийным производством. Вероятно, кольцо относится к концу XVI или началу XVII века”, — поясняет она.

На месте раскопок археологи нашли не только кольцо и несколько брошей, но и печати. На одной даже виден текст на латыни. Может быть, при более тщательном изучении в лаборатории станет понятно, кому печать принадлежала”, — с надеждой в голосе говорит археолог.

По словам Кейти Рандоя, найти такой слой мусора — мечта археологов. “Лучшие находки всегда обнаруживаются из куч отходов и мусора. Все эти вещи многое могут рассказать о человеке. Например, на этом месте мы нашли кусочки кожи. Изучая их дальше, мы можем получить лучшее представление о том, как работали средневековые сапожники. Из мусора очень много информации можно почерпнуть”.

Средневековая дорога шла параллельно современной улице



Помимо интересных товаров ежедневного потребления, под культурным слоем археологи обнаружили следы бывшей дороги, выложенной в то время известняковыми плитами и кирпичами. “Это совершенно новая информация, что когда-то здесь пролегала дорога. В то время она шла параллельно нынешнему Пярнускому шоссе и, к нашему удивлению, была не только довольно широкой — более 20 м, но и очень ровной. Даже тележная колея еще видна”, — рассказала Кейти Рандоя. Однако, вероятно, дорога просуществовала недолго и, видимо, была построена вскоре после Ливонской войны, то есть в конце XVI века.



Под современной дорогой археологи уже нашли канавы и котловины. “Канавы когда-то могли обозначать границы недвижимости. В свою очередь, мы обнаружили в канавах ценный слой навозной почвы, вероятно, датируемый XV веком”.

Самым странным, по словам Рандоя, является тот факт, что на месте раскопок нет следов более раннего времени, то есть раннего средневековья — никаких приметы бывших зданий или дворов. “Может быть, каким-то образом более ранний культурный слой был когда-то срыт”.