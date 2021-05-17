С 17 мая приехать в Эстонию без ограничений можно из Норвегии, Великобритании и еще девяти стран Европы

На этой неделе въезд в Эстонию без ограничений разрешен из 11 стран: Великобритании, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Португалии, Ирландии, Финляндии, Исландии, Норвегии, Мальты и Монако.

При въезде в Эстонию из остальных европейских стран действует требование 10-дневной самоизоляции. Период самоизоляции можно сократить, если дважды сдать тест на COVID-19 в течение недели. По прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию. За невыполнение нового правила может быть наложен штраф в размере до 9600 евро. Заполнить декларацию можно ЗДЕСЬ.

Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются на Кипре, в Литве, Нидерландах и Швеции. Самые низкие — в Сан-Марино и Исландии.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия. По прибытии из Южной Кореи и Таиланда нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Однако перед отправлением за границу нужно в обязательном порядке узнать правила въезда в стране назначения. Так, например, въезд на Мальту разрешен только с тестом на COVID-19, который необходимо сдать за 72 часа до прибытия в страну. Узнать правила въезда в разные европейские страны можно ЗДЕСЬ.

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