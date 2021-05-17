17.05.2021, 08:01
Правительство планирует выделить на расширение Таллиннского аэропорта 20 млн евро(19)
Foto: Jaanus Lensment
Правительство собирается увеличить акционерный капитал Таллиннского аэропорта на 20 млн евро (до 45,6 млн евро), чтобы повысить кредитоспособность предприятия, необходимую для первого этапа развития южной части аэропорта, пишет rusERR.
Первый этап строительства продлится с 2021 по 2023 год. Будут построены подъездные пути, инженерные сети, перрон и полосы для самолетов, а также здания, связанные с грузовыми операциями.
Также планируется обновление пассажирского терминала с целью повысить его пропускную способность.
Руководство аэропорта отметило, что если развитие не будет осуществлено, в период 2023-2045 годов аэропорт недополучит 60 млн чистого дохода и 33 млн евро чистой прибыли.