17.05.2021, 09:01
Португалия открывает границы для туристов из Эстонии и почти всех европейских стран
Photo by Liam McKay on Unsplash
С этой недели Португалия открывает границы для въезда туристов из большинства европейских стран.
Теперь путешественники из стран, где число заражений коронавирусом в последние две недели держится на уровне менее 500 случаев на 100 тысяч человек, смогут совершать все типы визитов в Португалию, включая туристические.
Иностранцы смогут въехать в страну с наличием отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия.
Ограничения сохранятся для Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции. Среди неевропейских стран въезд закрыт для граждан Бразилии, Индии и ЮАР.