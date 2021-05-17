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17.05.2021, 09:01

Португалия открывает границы для туристов из Эстонии и почти всех европейских стран

 
Photo by Liam McKay on Unsplash
С этой недели Португалия открывает границы для въезда туристов из большинства европейских стран.

Теперь путешественники из стран, где число заражений коронавирусом в последние две недели держится на уровне менее 500 случаев на 100 тысяч человек, смогут совершать все типы визитов в Португалию, включая туристические.

Иностранцы смогут въехать в страну с наличием отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия.

Ограничения сохранятся для Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции. Среди неевропейских стран въезд закрыт для граждан Бразилии, Индии и ЮАР.

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