Слоны в Лондоне: зачем деревянное стадо пригнали к Букингемскому дворцу

Придумали акцию активисты природоохранной группы Elephant Family, занимающейся защитой азиатских слонов от вымирания. Деревянные модели слонов — дело рук умельцев из коренных народов гор Нилгири на юге Индии, где бок о бок с ними проживают и дикие индийские слоны.

Пандемия коронавируса и как следствие снижение активности человека обернулись для многих видов животных новыми возможностями для роста и развития. В природоохранном фонде с помощью подобных акций хотят напомнить людям о необходимости защищать животных и после того, как активность человека вернется на доковидный уровень.

“Спасая их, мы на самом деле спасаем самих себя”, — говорит одна из основательниц организации Elephant Family Рут Ганеш.

Слонов после перформанса в субботу выставят в лондонских парках, а затем деревянные модели будут выставлены на продажу по 30 тысяч фунтов (около 34 тысяч евро) за каждую.

Вырученные деньги пойдут на различные природоохранные цели, в том числе специально для слонов высадят любимые ими растения, чтобы отвадить их от фермерских угодий.