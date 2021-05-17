Лето приближается! Из Таллиннского аэропорта теперь можно улететь по 20 международным направлениям

По сравнению с прошлой неделей в список европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, вернулись рейсы авиакомпании airBaltic в Осло, Париж и Копенгаген.

* Амстердам (airBaltic)

* Афины (Aegean)

* Берлин (airBaltic)

* Франкфурт (Lufthansa)

* Харьков (Wizz Air)

* Хельсинки (Finnair, Diamond Sky)

* Стамбул (Turkish Airlines)

* Киев (Wizz Air)

* Копенгаген (airBaltic

* Лондон (airBaltic)

* Малага (airBaltic)

* Милан (Ryanair)

* Минск (Belavia)

* Мюнхен (airBaltic)

* Осло (airBaltic)

* Пафос (Ryanair)

* Париж (airBaltic)

* Рига (airBaltic)

* Стокгольм (SAS)

* Варшава (LOT)

Согласно установленным правилам, на самоизоляции следует оставаться тем прибывающим в Эстонию, которые приезжают из европейских стран, где кумулятивное количество положительных тестов на 100 000 жителей за последние 14 дней превышает 150. Обязанность самоизоляции не распространяется, если соответствующий показатель менее 150. На этой неделе без ограничений в Эстонию можно приехать из 11 европейских государств: Финляндии, Ирландии, Исландии, Норвегии, Португалии, Великобритании, Мальты, Сан-Марино, Монако, Румынии и Словакии.

В Таллиннском аэропорту работает пункт тестирования медицинского центра Confido, предлагающий экспресс-тесты на антигены коронавируса для вылетающих пассажиров. Часы работы пункта тестирования: Пн-Вс 09-18:00. Пункт тестирования располагается на 0 этаже пассажирского терминала Таллиннского аэропорта, рядом с выходом на этаж Р0 паркинга. Тестирование с предварительным бронированием для пассажиров стоит 49 €. Пассажиры, не забронировавшие время тестирования заранее, обслуживаются при наличии свободного времени, и для них тест стоит 65 €.