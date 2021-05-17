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17.05.2021, 11:54

Международный день музеев в Эстонии: 18 мая посетить многие музеи можно будет абсолютно бесплатно

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Foto: Kristjan Järv
В международный день музеев, который в этом году приходится на 18 мая, большинство музеев мира отменяют плату за вход и открывают свои двери для всех желающих. К акции присоединяются и эстонские музеи.

К сожалению, в этом году организаторы решили отказаться от ставшей популярной "Ночи музеев". Но не стоит отчаиваться! Эстонские музеи приглашают всех вместе отпраздновать международный день музеев, который пройдет уже завтра, 18 мая.

В Таллинне 18 мая можно бесплатно посетить:

- Дворец Кадриорга
- Музей Миккеля
- Музей KUMU
- Музей церкви Нигулисте
- Музей замка Маарьямяги и музей кино,
- Большая гильдия,
- Музей театра и музыки
- Архитектурный музей
- Городской музей
- Музей башни Кик-ин-де-Кек
- Музей под открытым небом
- Музей природы.

Гостей ждут и в музее Нарвского замка, который также из года в год присоединяется к международной акции и открывает свои двери абсолютно бесплатно для всех желающих.

! Беплатное посещение музеев возможно только в часы их работы.

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