Международный день музеев в Эстонии: 18 мая посетить многие музеи можно будет абсолютно бесплатно
К сожалению, в этом году организаторы решили отказаться от ставшей популярной "Ночи музеев". Но не стоит отчаиваться! Эстонские музеи приглашают всех вместе отпраздновать международный день музеев, который пройдет уже завтра, 18 мая.
В Таллинне 18 мая можно бесплатно посетить:
- Дворец Кадриорга
- Музей Миккеля
- Музей KUMU
- Музей церкви Нигулисте
- Музей замка Маарьямяги и музей кино,
- Большая гильдия,
- Музей театра и музыки
- Архитектурный музей
- Городской музей
- Музей башни Кик-ин-де-Кек
- Музей под открытым небом
- Музей природы.
Гостей ждут и в музее Нарвского замка, который также из года в год присоединяется к международной акции и открывает свои двери абсолютно бесплатно для всех желающих.
! Беплатное посещение музеев возможно только в часы их работы.