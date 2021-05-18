ВИДЕО | Уку Сувисте знакомит поклонников "Евровидения" со своей родиной и рассказывает о любимых местах в Эстонии

Видео начинается с Таллинна, затем приводит в расположенный недалеко от столицы Центр Арво Пярта, подчеркивая близость города и природы. Заканчивается клип в столичном районе Ноблесснера, который постепенно становится одним из самых модных кварталов Таллинна.

На данный момент букмекерские конторы не прогнозируют выход Уку Сувисте в финал. Но есть надежда, что благодаря его песням и снятому об Эстонии клипу о нашей стране узнает еще больше людей. Узнают и захотят приехать.