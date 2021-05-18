18.05.2021, 07:00
ВИДЕО | Уку Сувисте знакомит поклонников "Евровидения" со своей родиной и рассказывает о любимых местах в Эстонии
Сегодня стартует главное музыкальное событие года — “Евровидение-2021”. VisitEstonia попросил Уку Сувисте сняться в небольшом клипе, чтобы необычным образом рассказать миллионам поклонников этого музыкального конкурса о нашей прекрасной стране.
Видео начинается с Таллинна, затем приводит в расположенный недалеко от столицы Центр Арво Пярта, подчеркивая близость города и природы. Заканчивается клип в столичном районе Ноблесснера, который постепенно становится одним из самых модных кварталов Таллинна.
На данный момент букмекерские конторы не прогнозируют выход Уку Сувисте в финал. Но есть надежда, что благодаря его песням и снятом об Эстонии клипу о нашей стране узнают еще больше людей. Узнают и захотят приехать.