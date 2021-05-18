18.05.2021, 10:00
Летим на Кипр! Авиабилеты в обе стороны из Таллинна в Пафос всего от 41 евро
Foto: Shutterstock
Авиакомпания Ryanair предлагает дешевые авиабилеты на Пафос (Кипр). Стоимость билетов туда-обратно начинается от 41 евро! Пассажиры, прошедшие курс вакцинации COVID-19, могут отправиться на Кипр без каких-либо ограничений. Остальным же для въезда в стране требуется отрицательный результат теста на коронавирус. Также необходимо учитывать действующие ограничения в самой стране.
Примерные даты полетов:
24.05 - 31.05.2021 — 56 €
27.05 - 31.05.2021 — 41 €
27.05 - 03.06.2021 — 41 €
31.05 - 03.06.2021 — 41 €
31.05 - 06.06.2021 — 47 €
31.05 - 10.06.2021 — 41 €
Больше информации можно найти ЗДЕСЬ.
NB! Перед покупкой билетов и путешествием на Кипр стоит проверить актуальную туристическую информацию, а также условия въезда и возможные ограничения в стране назначения.