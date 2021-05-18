Летим на Кипр! Авиабилеты в обе стороны из Таллинна в Пафос всего от 41 евро

Paphos, Küpros Foto: Shutterstock

Авиакомпания Ryanair предлагает дешевые авиабилеты на Пафос (Кипр). Стоимость билетов туда-обратно начинается от 41 евро! Пассажиры, прошедшие курс вакцинации COVID-19, могут отправиться на Кипр без каких-либо ограничений. Остальным же для въезда в стране требуется отрицательный результат теста на коронавирус. Также необходимо учитывать действующие ограничения в самой стране.