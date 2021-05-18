Исландский вулкан Фаградальсфьядль выставили на продажу

Земля, на которой расположен вулкан, принадлежит ассоциации землевладельцев. В нее входит 20 человек. Именно члены ассоциации получают заявки на покупку земли и рассматривают их.

“Пожалуй, сейчас это самое горячее предложение по продаже земли в стране”, — сказал председатель ассоциации Сигурдур Гуджон Гисласон.

К сожалению, цены на “вулканические” участки не сообщаются. Одна из владелиц земли рассказала, что участки продаются “по подходящей” цене. Женщина уже получила несколько предложений и хочет, чтобы на ее бывшем участке построили что-то хорошее, что бы нравилось людям.

Владельцам участков на вулкане запрещено ограничивать доступ публики к нему.

Фаградальсфьядль проснулся в конце марта 2021 года. Он спал около 6000 лет. Специалисты считают, что вулкан будет извергаться несколько лет. С начала извержения Фаградальсфьядль стал туристическим магнитом. На его лаве жарят хот-доги, туристы отправляются в походы и играют во время извержения в волейбол, фотографы рискуют своей техникой, чтобы снять активность вулкана как можно ближе. И еще на фоне извергающегося вулкана записывают музыкальные клипы.