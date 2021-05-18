Финляндия пока не намерена снимать ограничения на въезд в страну

Внутренний пограничный контроль в ЕС должен был завершиться в июне, а ограничения на командировки внутри ЕС планировали отменить в этом месяце. Однако согласно источникам Yle, открытие границ, скорее всего, случится позже летом - в июле или августе.

Причина в том, что ситуация с пандемией в странах Европы не улучшилась так значительно, как ожидалось, когда составлялся план по снятию ограничений.

Глава канцелярии Министерства внутренних дел Финляндии Кирси Пимия подтверждает, что нет уверенности в том, что упомянутые в плане правительства цели по данному вопросу будут выполнены в срок. Однако она пока не хочет спекулировать о ситуации в июне.

"Сейчас нет точной информации даже о том, как изменятся ограничения со следующей недели", – отмечает Пимия.

Пограничный контроль внутри ЕС действуют до 25 мая. Финляндия продолжит ограничивать въезд из всех стран шенгенской зоны, кроме Исландии.