Может, вы тоже сможете помочь? Около тысячи жителей Восточной Украины уже получили гуманитарную помощь от Эстонии

Лекарства и медицинские устройства, на покупку которых у жителей восточной Украины просто нет средств. Фото: Эстонский совет по делам беженцев.

Эстонский совет по делам беженцев вместе с другими организациями по оказанию гуманитарной помощи помогает жителям восточной Украины с конца 2014 года. Только за последний год помощь получили более тысячи человек. Программа Эстонского совета по делам беженцев ориентирована на оказание гуманитарной помощи жителям прифронтовых населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Помощь оказывается в основном семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также пожилым людям, оставшимся жить в зоне конфликта.

Коробки с гигиеническими средствами, предназначенные для пожилых людей. Фото: Эстонский совет по делам беженцев



В сентябре прошлого года дети, проживающие в прифронтовых населенных пунктах (132 семьи), получили школьные принадлежности. Оставшиеся жить в прифронтовой полосе пожилые люди (165 домохозяйств) также получили необходимую гуманитарную помощь для подготовке к зиме: одеяла и радиаторы, одежду, дрова и лекарства, а также продукты на холодный период года. Кроме того, были отремонтированы дома, пострадавшие в результате вооруженного конфликта.

В начале учебного года дети получили необходимые школьные принадлежности, а их семьи - небольшую финансовую поддержку. Фото: Эстонский совет по делам беженцев.

Эстонская программа оказания гуманитарной помощи жителям восточной Украины финансируется Министерством иностранных дел Эстонии при поддержке партнерской организации Unity for the Future.

Если вы хотите и можете сделать пожертвование для людей, проживающих на прифронтовых территориях, вы можете сделать разовое пожертвование в эстонский гуманитарный фонд или вступить в благотворительный клуб A-TIIM.

Статья создана в сотрудничестве с Эстонским советом по делам беженцев (ERC - Estonian Refugee Council)), который помогает беженцам и людям из числа мигрантов лучше адаптироваться в Эстонии, а также оказывает гуманитарную помощь жителям Грузии, Украины, Иордании, Турции и Ливана. В социальном предприятии ERC Siin & Sääl мигранты проводят языковые курсы, семинары и мастер-классы, готовят блюда национальной кухни и продают через интернет-магазин сувениры ручной работы. Следите за деятельностью Эстонского совета помощи беженцев в Facebook.

