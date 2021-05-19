Пограничные службы Великобритании не пустили гражданку Эстонии в страну, посадили ее на 30 часов в камеру в аэропорту и не разрешили пользоваться лекарствами

Когда на прошлой неделе Delfi задало пресс-секретарю Министерства иностранных дел Эстонии вопрос, были ли случаи некорректного обращения пограничной службы Великобритании с гражданами Эстонии, как это происходит с представителями других стран, официальные лица ответили следующее: “Министерству иностранных дел известно о нескольких случаях, когда человека вызывали и говорили, что его отправят с границы обратно домой. Последний такой случай произошел в аэропорту Гатвик 30 апреля”.

Поводом для подобного вопроса Delfi послужили многочисленные истории о том, как после брекзита пограничные службы Великобритании отказывают гражданам разных стран Европейского Союза во въезде в Соединенное королевство, проявляя порой агрессивность и нечеловеческое отношение к путешественникам.

Как правило, происходит это из-за отсутствия у путешественников рабочей визы. Однако подобная история случилась и с гражданкой Эстонии, которая вовсе не собиралась работать в Великобритании, а летела на Туманный Альбион в гости к родственникам.

“Сначала они спросили меня, что я собираюсь делать в Великобритании”, — рассказала Аби изданию Guardian. Когда она ответила, что едет к друзьям семьи, чтобы помочь им с детьми, власти заподозрили, что она будет работать няней. “У меня начались приступы паники и рвота”, — сказала Аби, пояснив, что она очень сильно разволновалась от неожиданных вопросов пограничников.

“Я испугалась, что у меня случится нервный срыв, поэтому попросила персонал предоставить мне доступ к моему багажу, в котором были успокоительные”, — сказала Аби. Но пограничные службы такого разрешения не дали. Женщину поместили в специальную камеру, где уже находились двое неизвестных мужчин, которым также отказали во въезде в Великобританию. В камере Аби провела 30 часов, и только потом ей разрешили улететь обратно в Эстонию.