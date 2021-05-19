В музеи Берлина можно будет попасть только с негативным результатом теста на коронавирус

"В пятницу, 21 мая государственные музеи Берлина вновь открывают большую часть учреждений для публики. Так, на Музейном Острове в Берлине открывается Старая национальная галерея, Новый музей, Пергамский музей и музей Боде, а также галерея Джеймса Симона", — говорится в сообщении местных властей.