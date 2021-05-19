19.05.2021, 08:01
В музеи Берлина можно будет попасть только с негативным результатом теста на коронавирус(4)
Photo by Claudio Schwarz | @purzlbaum on Unsplash
Государственные музеи Берлина открываются для посетителей с 21 мая, но вводят ограничения на посещение.
"В пятницу, 21 мая государственные музеи Берлина вновь открывают большую часть учреждений для публики. Так, на Музейном Острове в Берлине открывается Старая национальная галерея, Новый музей, Пергамский музей и музей Боде, а также галерея Джеймса Симона", — говорится в сообщении местных властей.
Посещение музеев будет возможно только при наличии негативного ПЦР-теста на коронавирус, датированного днем посещения, а билет нужно будет бронировать только заранее по интернету.