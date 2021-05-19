19.05.2021, 09:02
На Галапагосских островах обрушилась знаменитая Арка Дарвина(2)
Scanpix, HECTOR BARRERA
Министерство окружающей среды Эквадора заявило, что обрушение скального образования Арка Дарвина произошло из-за естественной эрозии.
“Сообщаем о разрушении Арки Дарвина, красивого естественного моста, найденного менее чем в 1 км от основной территории острова Дарвин”, — заявили в министерстве.
Арка Дарвина считалась лучшим местом для дайвинга. Местные СМИ сообщили, что обрушение арки видели члены экипажа судна Pikaia. Никто из находившихся в море не пострадал. От самой арки остались два столба.
Арка Дарвина — естественное каменное образование, которое когда-то могло быть частью острова Дарвин, закрытого для посещения с суши.