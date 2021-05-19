На Галапагосских островах обрушилась знаменитая Арка Дарвина

“Сообщаем о разрушении Арки Дарвина, красивого естественного моста, найденного менее чем в 1 км от основной территории острова Дарвин”, — заявили в министерстве.

Арка Дарвина считалась лучшим местом для дайвинга. Местные СМИ сообщили, что обрушение арки видели члены экипажа судна Pikaia. Никто из находившихся в море не пострадал. От самой арки остались два столба.

Арка Дарвина — естественное каменное образование, которое когда-то могло быть частью острова Дарвин, закрытого для посещения с суши.

Informamos que hoy 17 de mayo, se reportó el colapso del Arco de Darwin, el atractivo puente natural ubicado a menos de un kilómetro de la isla principal Darwin, la más norte del archipiélago de #Galápagos. Este suceso sería consecuencia de la erosión natural.



📷Héctor Barrera pic.twitter.com/lBZJWNbgHg — Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador (@Ambiente_Ec) May 17, 2021