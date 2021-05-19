В Беларуси продают почтовую станцию XIX века за 47 евро(3)
Станцию в деревне Погребенки построили в 1840 году в неоготическом стиле. Она была одним из пунктов на оживленной магистрали из Киева в Санкт-Петербург. Сейчас здание частично разрушено, но включено в список историко-культурных ценностей страны. Рядом с ним — остатки флигеля для ямщиков, пристройки и сараи. Всех их тоже продают на аукционе.
С покупкой здания новый владелец получит счет на € 588 — его придется компенсировать отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сенненского райисполкома за подготовку объекта к продаже (правда, что входит в эту подготовку, не уточняется). Участок можно будет использовать для личного пользования, создания объектов административного и социально-культурного назначения, но при условии выполнения охранных обязательств.