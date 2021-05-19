Невероятное чудо: в Италии из-под воды появилась деревня, затопленная 70 лет назад

Искусственное озеро Лаго-ди-Резия на севере страны знаменито благодаря вздымающемуся из его ледяных вод церковному шпилю XIV века. Культовый вид послужил источником вдохновения для создателей книги и сериала Netflix под названием Curon (в русском переводе "Затопленный город").

Но когда водохранилище временно осушили, взглядам местных жителей открылись остатки деревни Курон, в которой обитали сотни людей, пока ее не затопили в 1950 году, чтобы построить ГЭС.

Озеро Лаго-ди-Резия, известное также под немецким названием Решензее, расположено в Южном Тироле, альпийском регионе Италии, граничащем с Австрией и Швейцарией.

На снимках в социальных сетях видны ступени, подвалы и стены на осушенном дне водоема рядом с основанием церковного шпиля.

Местная жительница Луиза Ассолини написала в "Твиттере", что "испытала странное чувство", прогуливаясь среди руин бывшей деревни.

Деревня Курон была затоплена, когда власти решили построить плотину и соединить два природных озера в большое водохранилище - невзирая на протесты местных жителей.

На дне оказались более 160 домов. Их обитателей обеспечили новым жильем. Некоторые захотели остаться в новом поселке, построенном неподалеку.

Летом окрестности озера популярны у любителей пешего туризма. Зимой каждый приезжий считает своим долгом добраться по льду до знаменитого шпиля.