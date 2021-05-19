На летний сезон Lux Express выводит на линии дополнительные автобусы и планирует новые направления

Исполнительный директор Lux Express Ингмар Роос отметил, что впервые возникла необходимость вернуть на дороги законсервированные автобусы, снятые с маршрутов более года назад, когда вызванный коронавирусом кризис сократил количество пассажиров в несколько раз. “Четыре автобуса, переведенные вчера с тартуской базы в Таллинн, будут в основном дополнять маршруты Таллинн-Курессааре и Таллинн-Пярну, расписание движения которых в летний период будет значительно уплотнено. Надеемся, что предстоящим летом жители Эстонии с удовольствием будут открывать для себя родину, а спрос на междугородний автобусный транспорт восстановится как минимум до прошлогоднего уровня”, — сказал Роос.

В качестве еще одного важного дополнения Lux Express планирует добавить три новых направления, соединив со столицей Кярдла, Вильянди и Отепя. “Три новых города в нашей маршрутной сети — важный шаг и знак того, что мы на пути к возвращению к нормальной жизни. Мы подали заявки на открытие трех маршрутов и надеемся начать движение по этим направлениям с середины июня. В конечном счете нам нужно достичь такой частоты отправлений, когда человек может путешествовать, когда сам в этом нуждается, а не когда может выехать автобус. До кризиса у нас была очень плотная и удобная для пассажиров маршрутная сеть, и мы хотим к ней вернуться”, — отметил Роос.

Глава международного бизнеса Lux Express Райт Реммель отметил, что спрос на международные поездки восстановится в результате смягчения ограничений и требований безопасности: “В настоящее время люди пересекают границу только при срочной надобности, и им не разрешают въезжать в соседние с Эстонией страны без уважительной причины. Однако, как показывает пример прошлого лета, можно надеяться, что по мере снижения уровня инфицирования международные поездки будут набирать обороты. Вместе с тем сегодняшнее положение все же сложнее, чем в это же время в прошлом году”.